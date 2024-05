Neue Präsidentin entfacht Namensstreit erneut

Griechische Regierung kritisiert „rechtswidrigen“ Vorgang

Aus Athen kam am Montag scharfe Kritik. „Jeder Fortschritt in unseren bilateralen Beziehungen sowie jeder Schritt Skopjes in Richtung Europa hängt von der aufrichtigen Achtung des Abkommens ab“, betonte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Siljanovska-Davkovas Missachtung des offiziellen Textes während ihrer Vereidigung sei ein „rechtswidriger und inakzeptabler“ Vorgang.