Nach Unwetterkatastrophe: Aufräumarbeiten laufen

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Rund 50 Höfe nicht betretbar

Die Soldaten waren zum Teil mit schwerem Gerät aus Villach angerückt. Im Murtal waren besonders die Bereiche Oberwölz und Niederwölz, Pöls, Kobenz und Oberzeiring betroffen.

In der Gemeinde Oberwölz waren rund 50 Höfe abgeschnitten, für ein Dutzend Anwesen galt ein Betretungsverbot. Mit rund zwei Dutzend Baumaschinen wurden Geröll und Schlamm beseitigt und Bachläufe freigemacht, damit sich bei eventuellen weiteren Unwettern ab Mittwoch nicht erneut Verklausungen bilden können.

In Oberwölz mussten am Sonntagabend Wohnhäuser evakuiert werden. Foto: APA/BFV MU/HORN

Im Ennstal gingen die Aufräumarbeiten in Donnersbachwald im Bezirk Liezen weiter. In Öblarn wurden die Einsatzorganisationen auch von vielen privaten Helfern unterstützt. Dort half auch das Bundesheer, Verklausungen im Walchenbach zu lösen.

Aufräumarbeiten nach Vermurung

In den Salzburger Gebirgsgauen waren am Dienstag wieder alle Pässe und Gebirgstäler erreichbar. Die Katschbergstraße (B99) wurde für den Verkehr freigegeben, seit Montagabend war sie sowohl vom Lungau als auch vom Pongau aus wieder befahrbar. Die Aufräumarbeiten waren nach den Vermurungen in den betroffenen Gebieten des Bundeslandes weiterhin im Gange.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

In Großarl im Pongau, wo derzeit Soldaten des Bundesheeres einen Assistenzeinsatz leisten, werden die Arbeiten zur Beseitigung der Geröll- und Erdmassen mindestens noch diese Woche andauern, wie es in einer Aussendung des Landesmedienzentrums hieß. Am Montag waren elf Feuerwehren mit rund 130 Mitgliedern im Einsatz.

Soldaten des Pionierebataillons Foto: APA/BMLVS/WOLFGANG GREBIEN

Stromversorgung läuft wieder

In Kärnten dauerten die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter vom Sonntag auch am Dienstag noch an. Seit Montagabend wurden wieder alle Haushalte mit Strom beliefert, teilte der Landesenergieversorger Kelag auf APA- Anfrage mit. Zuvor war die Stromzufuhr teilweise mehr als 24 Stunden lang unterbrochen, nachdem Sturmböen Masten umgerissen und Leitungen beschädigt hatten. Die Arbeiten an den provisorisch reparierten Leitungen werden allerdings noch Wochen dauern.

Auch die Aufräumarbeiten auf den Kärntner Straßen werden noch einige Tage andauern. Vor allem im Bezirk St. Veit wurden Verkehrswege von Bäumen oder Muren verlegt. Den am Sonntag für die Kärntner Landwirtschaft entstandenen Schaden schätzte die Österreichische Hagelversicherung auf etwa eine Million Euro.