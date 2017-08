Dramatische Bilder zeigen Ausmaß der Katastrophe

In steirischen Oberwölz (Bezirk Murau) mussten erneut Häuser evakuiert werden, Bäche traten wieder über die Ufer und Hänge rutschten ab. In Knittelfeld (Bezirk Murtal) rettete die Feuerwehr Menschen aus einem weggeschwemmten Pkw. Der Öblarner Ortskern (Bezirk Liezen) wurde überflutet.

Bilder aus den Bezirken Murtal und Liezen:

Landeshauptmann: "Müssen jetzt zusammenhalten"

Die steirischen Feuerwehren standen die ganze Nacht über zu Hunderten im Einsatz. Die meisten überfluteten Straßen wurden von den Helfern binnen weniger Stunden wieder freigeräumt. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bedankte sich bei "allen, die anpacken und helfen die Unwetterschäden zu beseitigen. In diesen schweren Stunden müssen wir mehr denn je zusammenhalten."

Der LH und sein Stellvertreter Michael Schickhofer erklärten, es sei "jetzt wichtig rasch zu handeln und die Menschen in ihrem Leid nicht allein zu lassen". Man habe bereits mit Finanzminister Hans Jörg Schelling über finanzielle Hilfen gesprochen.

Sölkpaß- Straße komplett weggerissen, Wanderer vermisst

Die Sölkpaß- Straße ist auf einer Länge von zumindest 100 Metern komplett weggerissen und wird laut Einsatzkräfte- Sprecher Christoph Schlüßlmayr wohl erst wieder im kommenden Jahr repariert und wieder befahrbar sein.

Außerdem wurde Sonntagvormittag noch ein Wanderer am Sölkpaß vermisst - der Großteil einer Wander- Gruppe war mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht worde, von einem fehlte am Sonntag aber noch jede Spur.

Murenabgänge und Überschwemmungen in Tirol

Heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel sind am Samstagabend auch über Tirol gezogen. Die Feuerwehren mussten auch hier zu zahlreichen Einsätzen wegen Vermurungen, Hangrutschungen und überfluteter Keller ausrücken. Besonders betroffen waren das Ziller- , Wipp- und Stubaital sowie Osttirol.

Schürzenjäger- Konzert fiel ins Wasser

Zudem fiel das Open Air der Zillertaler Schürzenjäger in Finkenberg dem Unwetter zum Opfer. Das Gelände musste geräumt werden, nachdem eine heftige Gewitterfront über den Veranstaltungsort gezogen war. Verletzt wurde niemand.

Erneut schwere Gewitter in den Salzburger Gebirgsgauen

In den Salzburg Gebirgsgauen ist es in der Nacht ebenfalls zu schweren und zum Teil noch heftigeren Gewittern als in der Nacht zuvor gekommen. Nach Murenabgängen sind Obertauern und Teile von Großarl nicht erreichbar. Die Feuerwehren rückten zu rund 100 Einsätzen im Pinzgau, Pongau und Lungau aus. Die Katschberg Bundesstraße und die Großarler Landesstraße bleiben bis auf Weiteres gesperrt.

Video: Murenabgang in St. Johann im Pongau

Bilder aus den Salzburger Gebirgsgauen:

Felsen stürzten auf Kärntner Packer Straße

Im Kärntner Twimbergergraben gab es einen Felssturz: Ein etwa halber Meter großer Steinbrocken donnerte auf die Packer Straße (B70). Ein 47- jähriger Deutscher konnte mit seinem Wagen nicht rechtzeitig anhalten und fuhr über einige kleinere Felsstücke, sein Auto musste abgeschleppt werden, die Straßenmeisterei räumte die Fahrbahn binnen kurzer Zeit. Schwere Regenfälle hatten den Felsen in der Gemeinde Wolfsberg gelöst. Die Feuerwehren rückten auch in St. Margarethen im Lavanttal zu Unwetter- Einsätzen aus.

In der Gemeinde Großkirchheim im Bezirk Spittal an der Drau ist in einer wasserführenden Rinne eine Mure abgegangen, die einen Güterweg in etwa 1400 Meter Seehöhe an zwei Stellen verlegte und wegriss. Einige Menschen auf der Gradenalm können von dort nicht weg, bis der Weg repariert ist.

Nach Blitzschlag reanimiert

Dramatischer Zwischenfall auch im Innviertel in Oberösterreich: Bei Waldzell schlug ein Blitz neben zwei ortsansässigen Spaziergängern ein - einer der beiden wurde reanimiert und ins Krankenhaus eingeliefert.

