Kurz holt in Moskau Zugeständnisse ab

Wunder durfte man sich keine erwarten, aber die Vermittlungsreise von Außenminister Sebastian Kurz in seiner derzeitigen Position als OSZE- Vorsitzender zwischen der Ukraine und Russland im Konflikt um die von prorussischen Separatisten besetzte Ostukraine hat einen ersten, nicht zu unterschätzenden Erfolg gebracht: Russland stimmte zu, die Beobachtermission der OSZE im Krisengebiet so auszurüsten, dass sie ihre Kontrollfunktion künftig auch während der Nacht ausüben können soll - jener Zeit, zu der bisher am meisten geschossen wird.