"Junger Bonaparte" muss jetzt zeigen, was er kann

Eliteschüler, Investmentbanker, Wirtschaftsminister: Emmanuel Macron hat eine steile Karriere hinter sich - ein raketenhafter Aufstieg des 39- jährigen, der in der Öffentlichkeit noch vor drei Jahren kaum bekannt war. Jetzt hat er den politischen Olymp erreicht. Er, der von vielen Beobachtern mit Bezug auf den legendäre Feldherrn Napoleon schon als "junger Bonaparte" gesehen wird, hat Frankreichs politische Landschaft jenseits der klassischen Parteien umgepflügt. Macron positioniert sich "weder rechts noch links" und tritt mit seiner unabhängigen Bewegung "En Marche!" offen für Europa und für eine enge Partnerschaft mit Deutschland ein.

2012 wurde Macron Berater des sozialistischen Präsidenten Francois Hollande, später dessen Wirtschaftsminister. Immer wieder fiel er mit Kritik am zögerlichen Reformkurs der Regierung auf und brach schließlich mit dem Staatschef. Nun folgt er ihm im Pariser Elysee- Palast an der Staatsspitze nach - als mächtigster Staatschef der EU .

Und diese Nachfolge wird rasch über die Bühne gehen: Spätestens am kommenden Sonntag will Macron offiziell das Amt übernehmen. Ob er auch eine Regierungsmehrheit bekommt, steht allerdings noch in den Sternen: Darüber entscheidet die Parlamentswahl im Juni. Da hat dann wohl wieder Le Pens Front National ein Wörtchen mitzureden.

Macrons früherer Förderer und baldiger Vorgänger Hollande Foto: AFP

Franzosen nach Schlammschlacht wahlmüde

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag laut dem Innenministerium in Paris bis zum Nachmittag bei rund 65 Prozent - etwa vier Prozentpunkte weniger als bei der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen zu diesem Zeitpunkt. Auch im Vergleich mit den vergangenen drei Präsidentschaftsstichwahlen zeichnete sich ein Rückgang ab.

Das dürfte wohl auch daran liegen, dass der Wahlkampf im Finale nur noch eine Schlammschlacht war . Den Franzosen wurde ihre Entscheidung so nicht leichter gemacht: Le Pen oder Macron - für viele war das die sprichwörtliche Frage nach Pest oder Cholera. Die etablierten Parteien waren im ersten Durchgang auf historische Art abgestraft worden, weder die Sozialdemokraten noch die Konservativen hatten eine Chance auf den Einzug in die Stichwahl - ein Novum in der Geschichte der Fünften Republik, das an die österreichische Bundespräsidentenwahl im Vorjahr erinnerte.

Macron- Fans feiern im Louvre

Vor den ersten Hochrechnungen hatten sich die Kandidaten selbst am Sonntag - wenig überraschend - guter Dinge gegeben. Macron und seine um 24 Jahre ältere Ehefrau Brigitte gaben am Vormittag in ihrem Wahlkreis im nordfranzösischen Le Touquet am Ärmelkanal ihre Stimmen ab. Später begab sich das Paar nach Paris, wo Macron- Anhänger den Wahlsieg im altehrwürdigen Louvre feierten.

Das Ehepaar Macron bei der Stimmabgabe Foto: Associated Press

Le Pen schritt im nordfranzösischen Henin- Beaumont, einer Hochburg ihres Front National, zur Wahlurne. Dort hatte sie im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 46,5 Prozent der Stimmen erhalten. Landesweit waren es nur 21,3 Prozent, Macron hatte mit seiner unabhängigen Bewegung "En Marche!" den ersten Wahlgang mit 24 Prozent gewonnen . Den Wahlabend verbrachte Le Pen in einem Veranstaltungsort im Bois de Vincennes, einem der beiden Pariser Stadtwälder.

Noch gut gelaunt: Marine Le Pen im Wahllokal Foto: Associated Press

"Neues Kapitel öffnet sich"

Nur wenige Minuten nach der ersten Hochrechnung räumte Le Pen dann ihre Niederlage ein. Sie habe Macron bereits angerufen, um ihm zu gratulieren, sagte sie. Der Wahlsieger gab sich betont optimistisch für die Zukunft des Landes: Mit seinem Sieg in der Stichwahl öffne sich "ein neues Kapitel: das der Hoffnung und der wiedergewonnenen Zuversicht".