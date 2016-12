Archäologen graben 600 Jahre alten Münzschatz aus

Die Geldstücke befanden sich in einem getöpfertes Gefäß, auf das die Forscher in einer Torfschicht stießen. Als "möglicher historischer Kontext" wird das Vergraben der Münzen mit den Hussitenkämpfen um 1432 in Verbindung gebracht, hieß es. Damals wurde auch Altlandsberg belagert, so die Wissenschaftler.

Die Grabungen werden im Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten im Schlossviertel des Ortes am östlichen Stadtrand von Berlin unternommen.