YouTube- Star Shirin David putzt "DSDS"- Jury auf

Um dem Quotenverfall zu entgehen, streckt Jury- Mastermind Bohlen die Show in jede Musikrichtung von Pop und Rock über Schlager, Punk und Rap bis hin zu Oper und Musical - auch für die Kandidaten gibt's kein (Alters- )Limit: "Es sind die buntesten und verrücktesten dabei", hofft RTL auf ein reges Interesse fernab der einstigen Zielgruppe.

Foto: RTL

Die Stammklientel will natürlich auch bei Laune gehalten werden, und daher wurde Shirin David in die Jury geholt: Sie ist YouTuberin und übt damit den Traumberuf vieler Teenager aus: Die 21- Jährige gibt im Internet Beauty- und Lifestyle- Tipps, die von 3,1 Millionen Instagram- Fans ver- und befolgt werden. Das reicht, um in einer Gesangsjury zu sitzen. Am Mittwoch, 20.15 Uhr, starten die Castings, mit den besten 33 geht's weiter zum Recall nach Dubai.

Die neue "DSDS"-Jury: "Mr. Scooter" H.P. Baxxter, Shirin David, Sängerin Michelle und Dieter Bohlen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Stefan Weinberger, Kronen Zeitung