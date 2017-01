US- Fernsehen von russischem Sender unterbrochen

Die Online- Übertragung aus dem Parlament wurde unterbrochen, als um 14.30 Uhr Ortszeit die Abgeordnete Maxine Waters im Repräsentantenhaus (Bild) über die US- Börsenaufsicht SEC sprach. Für etwa zehn Minuten wurde stattdessen das Programm von RT gezeigt. Der englischsprachige Sender gilt als Vehikel Moskaus, um die russische Sichtweise auf das Weltgeschehen zu verbreiten. Kritiker bezeichnen RT auch als Propagandasender.

"Heute Nachmittag wurde die Internetübertragung von C- SPAN kurzzeitig durch ein Programm von RT unterbrochen", teilte der Parlamentskanal C- SPAN in Washington via Twitter mit. Man glaube jedoch nicht an einen Hack, vielmehr dürfte das Problem auf einen internen Routing- Fehler des US- Senders zurückzuführen sein, hieß es.

Der Übertragungsfehler kommt für die USA jedenfalls zur Unzeit. Die US- Geheimdienste werfen dem Kreml unter anderem vor, mit von ihm beauftragten Hackerangriffen Einfluss auf den US- Präsidentschaftswahlkampf zugunsten des späteren Wahlsiegers Donald Trump genommen zu haben.