Israel will TV- Sender Al- Jazeera schließen

Israel will die Büros des arabischen Nachrichtensenders Al- Jazeera im Land schließen. Wie das Kommunikationsministerium am Sonntag mitteilte, werfen die israelischen Behörden dem Sender mit Sitz im Golfemirat Katar vor, mit seiner Berichterstattung zur Gewalt anzustacheln. Al- Jazeera verurteilte die Entscheidung und kündigte an, gerichtlich dagegen vorzugehen.