Bremsen, Türen usw.: Er hat Tesla Model X gehackt!

Schon im September 2016 hatten Experten desselben Unternehmens die Software des Tesla Model S gehackt. Daraufhin besserte der Hersteller das Programm nach und stufte es als sehr schwierig ein, dieses erneut zu knacken.

Trotzdem konnten die Hacker von Tencenter nun erneut in die Steuerung eines Tesla- Fahrzeugs eindringen und dabei Lampen, Displays und Türen des Autos steuern. Den Programmierern gelang es sogar während der Fahrt zu bremsen und Zugriff auf den Can- Bus zu erlangen, berichtet cnet.com. Keine schöne Vorstellung, dass sich unterwegs plötzlich die Türen öffnen oder das Fahrzeug auf der Autobahn eine Vollbremsung hinlegt, während gerade jemand hinten an der Stoßstange hängt (also nah auffährt).

Das Thema Cybersicherheit bleibt also hochaktuell - und wird immer wichtiger und sogar beängstigender, je mehr Autos Schritte in Richtung autonomes Fahren setzen.