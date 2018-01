Paar auf Weltreise - Einbrecher plünderten Haus

Ein entlegenes Einfamilienhaus, keiner daheim - das nutzten unbekannte Täter in Litzelsdorf aus. In aller Ruhe brachen sie das Küchenfenster auf und stiegen ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Eindringlinge im Erdgeschoß zuerst das Schlafzimmer, danach den Ankleideraum. Die Kriminellen wurden bald fündig. Allerlei Schmuckstücke, Uhren und teure Ketten rafften sie zusammen. Auch Bargeld fiel den Tätern in die Hände. Von alledem bekamen die Besitzer lange Zeit nichts mit. Sie weilten in fernen Ländern. Erst als das Pärchen von seiner Weltreise zurückkehrte, flog der Diebstahl auf. "Lediglich zwei Räume wurden durchstöbert. Alle anderen Zimmer im Erd- und Dachgeschoß waren wie vor der Abreise ordentlich aufgeräumt", heißt es.

Die Einbrecher machten jedenfalls reiche Beute. Sie konnten mit Kostbarkeiten und Bargeld im Wert von 20.000 Euro entkommen. Von ihnen fehlt jede Spur. Auch die Befragung der Anrainer, ob sie Verdächtiges bemerkt hatten, brachte keine Hinweise auf die Diebe.

Allerdings sagte einer von ihnen gegenüber der "Krone": "Die Einfamilienhäuser am Rande der Gemeinde sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Dort sind die Täter nahezu ungestört."

Karl Grammer & Christian Schulter, Kronen Zeitung