Entsorgungskosten für gestohlenes Moped verlangt

Sachen gibt's! Im August 2007 wurde das Moped von Karin V. in Wien gestohlen, woraufhin ihr die Versicherung den Wert des Mopeds ersetzte. Von da an war Frau V. nicht mehr die Besitzerin. Doch im Oktober 2016 kam plötzlich ein Rechtsanwaltsschreiben der Gemeinde Wien: Das Moped war in einer Garage aufgetaucht, sie sollte für die Entfernung 350 Euro bezahlen. Frau V. wandte sich an die Polizei. "Ein Polizist sagte mir, ich hätte damit nichts mehr zu tun, es würde zur Spurensicherung abgeholt", so die Leserin. Dies geschah offenbar nicht, denn sie bekam daraufhin eine Verständigung der MA 48, dass sie das Moped abholen sollte. Die Leserin erklärte in einem Telefonat, dass sie ja längst nicht mehr die Besitzerin sei - und glaubte, nun sei die Sache für sie erledigt. Weit gefehlt: "2017 bekam ich ein Schreiben, dass ein Verfahren anhängig ist" - und schließlich noch eine Nachricht der MA 48, dass sie 804 Euro zahlen sollte. Frau V. legte Beschwerde ein, wandte sich an die Ombudsfrau.

Letzten Endes wurde das Verfahren eingestellt, die Forderung der MA 48 wirkungslos. Endlich ein gutes Ende, wenngleich diese Farce wirklich nicht hätte sein müssen!