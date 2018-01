SPÖ nagelt ÖVP-Landesrat im Landtag fest

Die Affäre um die politische Einflussnahme auf die Gemeindeaufsicht in Oberösterreich entwickelt sich allmählich zur Polit-Serie für "Netflix", mit dem nächsten Höhepunkt in der kommenden Landtagssitzung. Dort wird es - nicht nur - um einen Falschinformations-Vorwurf an ÖVP-Landesrat Max Hiegelsberger gehen, den die SPÖ hinterfragen will.