Autolenker rammte Schulbus

Weil sie kaum mehr Treibstoff im Tank hatte, fuhr eine Schulbuslenkerin (27) kurz vor der Ausfahrt Perg-Süd an den Straßenrand der B3 und schaltete die Warnblinkanlage an. Ihre Beifahrerin (51) zog eine Warnweste an und betankte mit dem Reservekanister den Bus, der keine Schüler mehr transportierte.