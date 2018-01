Klagenfurter Forscher bei Mars-Mission-Simulation

Der Techniker Fred Arneitz und der Doktorand-Student Eren Allak vom Klagenfurter Lakeside Park werden vom 1. bis 7. Februar die Einschulung der Crew zur Drohnen-Navigation im Oman durchführen. Bei der zu erprobenden Drohne handelt es sich um ein kleines Multikopter-Fluggerät, das mit Sensoren, einer Kamera und einem Datenverarbeitungssystem ausgestattet ist. "Der Multikopter kommt zu unterschiedlichen Tageszeiten und in verschiedenen Landschaftsformationen zum Einsatz. Die gewonnenen Ergebnisse werden anschließend verglichen", erklärt Dr. Stephan Weiss vom Institut für Intelligente Systemtechnologien der Alpen-Adria-Uni.

Mission im Februar

Die Wüsten von Dhofar im Oman ähneln in vielerlei Hinsicht der Marsoberfläche. Die Experimente werden im Rahmen der AMADEE-18-Mission des Österreichischen Weltraum Forums durchgeführt. Die Mission wird vom "Mission Support Center" in Innsbruck aus geleitet. Die Crew wird vom 1. bis 28. Februar in einem Habitat, einem künstlichen Umfeld, leben.

Claudia Fischer, Kärntner Krone