PS-starke Lehre: 8 neue Motoren für Berufsschule

An den Erfahrungen der Kärntner mit dem dualen Ausbildungssystem - also im Betrieb und in der Fachberufsschule - sind die Partnerberufsschule in Nova Gradika in Kroatien und ein neuer Kooperationspartner, die Berufsschule der slowakischen Stadt Dubnica, sehr interessiert. Landeshauptmann Peter Kaiser bezeichnet die Fachberufsschule Wolfsberg ebenfalls als eine der Herzeigeschulen Kärntens. Internationale Erfahrung und Sprachkenntnisse hatte auch schon Adam Opel, der Gründer des Autokonzerns, wie Thomas Mosburger von Opel Austria und Gernold Opetnik von Opel Eisner Kärnten betonten.

An der Fachberufsschule Wolfsberg liegt der Schwerpunkt auf Industrie 4.0. "Wir haben auch viele Schüler, die Lehre mit Matura machen. Und wir pflegen Kontakte zu 25 Staaten Europas", erklärte Berufsschuldirektor Norbert Aichholzer. Mit Günther Weinberger habe man den Staatsmeister 2017 der Kfz-Lehrlinge in den eigenen Reihen.