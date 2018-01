Ásgeir: Sanfter Hüne aus dem hohen Norden

Doch nicht nur mit den eigenen, fragil-verletzlichen Songs überzeugt der Künstler ein immer größer werdendes Publikum, auch Coverversionen seiner Jugendhelden Nirvana oder den Pixies hat er im Talon. "Heute reise ich in meinen Hörgewohnheiten noch viel weiter zurück. Derzeit befinde ich mich gerade in einer Joni-Mitchell-Phase und durchforste ihr gesamtes Lebenswerk. Ein paar Jungs in meiner Band überfallen zudem in jeder Stadt, in der wir auftreten, den hiesigen Plattenladen. Als wir kurz in den USA waren, lagen plötzlich 16 neue Vinylscheiben im Bus herum. Auf Reisen muss es aber nicht immer Rock sein, dann hören wir gemeinsam auch viel Jazz und isländische Musik." Eine Zusammenarbeit mit der großen Landesheldin Björk ist für die Zukunft gar nicht so unrealistisch. "Wer würde das nicht wollen? Ich muss aber zugeben, dass ich als Heranwachsender keinen Zugang zu ihrer Musik fand. Innerhalb der letzten sieben Jahre habe ich aber reingefunden und kann heute gar nicht glauben, wie grandios ihre Werke sind. Jedenfalls kenne ich sie und hoffe, auf eine Kollaboration."

Heimat, schöne Heimat

Die große Weltkarriere kann man laut Ásgeir durchaus von der mythenumrankten Insel Island starten, dementsprechend hat er auch keine dringenden Pläne, für weitere Schritte umzuziehen. "Ich habe dort ein Studio, mein ganzes Equipment und alle Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Island mag klein sein, aber es ist leicht, mit anderen Musikern Kontakt aufzunehmen und Beziehungen aufzubauen. Ich wohne derzeit etwas außerhalb von Reykjavik, habe mir dort ein Haus gekauft, komme aber auch immer gerne in mein Heimatdorf Laugarbakki zurück, wo nur etwa 50 Menschen leben. Der Abstand zum restlichen Chaos in diesem Geschäft ist mir sehr wichtig." Und derart träumerische Songs wie auf "Afterglow" lassen sich nicht so einfach in hektischen Multimetropolen schreiben…