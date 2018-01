Bei Rückruf: Hohe Kosten

Ist es Ihnen auch schon passiert? Ihr Handy läutet einmal kurz, dann wird der Anruf auch schon wieder beendet. Ein Blick auf das Display ihres Mobiltelefons zeigt: Der Anruf stammt von einer unbekannten Nummer aus dem Ausland. Oft handelt sich dabei um sogenannte "Ping Calls". Dabei versuchen Betrüger aus Übersee, die Neugierde, aber auch die Höflichkeit von Menschen auszunutzen. Wer nämlich die ausländische Nummer - beispielsweise aus Burundi oder Litauen - nach dem einmaligen Klingeln zurückruft, wird für diesen Anruf kräftig zur Kasse gebeten. Abhängig vom jeweiligen Handyvertrag können das mehrere Euro pro Minute sein.

Nicht abheben oder zurückrufen

In einer aktuellen Aussendung warnt die Rundfunk- und Telekomregulierungsbehörde (RTR) einmal mehr vor den Abzockversuchen, die derzeit offenbar wieder Hochkonjunktur haben. Nur, wie kann man sich vor den Betrügern schützen? "Am besten heben Sie bei Ping-Anrufen gar nicht erst ab und rufen nicht zurück", so die Experten der Regulierungsbehörde. Tipps der Ombudsfrau: Generell bei Anrufen von unbekannten Nummern vorsichtig sein. Außerdem gibt es auch Anbieter von speziellen Handy-Apps, mit denen Sie Ping-Anrufe erkennen bzw. unterdrücken können. Informieren Sie sich jedoch im Vorhinein über mögliche Kosten für die App!