Kinos setzen auf Lichtschwerter und neue Säle

Im neuen Jahr hat sich schon viel getan für die heimische Szene. Seit 1. Jänner müssen sie keine Vergnügungssteuer mehr zahlen. Rund 260.000 Euro pro Jahr entrichteten die Kinos bisher ans Land. "Wir hoffen, dass wir uns so eine Menge Bürokratie sparen", sagt Georg Mayrhofer, Obmann der Tiroler Kinos.

Wie im Vorjahr wird weiter umgebaut und modernisiert. Deswegen mussten die Lichtspieltheater auch ein kleines Besucher-Minus verzeichnen. "So ein Umbau ist kein billiges Unterfangen. Für einen kleinen Saal muss man schon minimum 100.000 Euro planen. Größere und aufwendigere Vorhaben kosten entsprechend mehr", erklärt Bernhard Wanner, Geschäftsführer der Tiroler Kinos. Für den neuen IMAX-Saal nahm das Innsbrucker Cineplexx beinahe 2 Millionen Euro in die Hand. Durch die moderne Ausstattung stieg der Umsatz der Kinos tirolweit um etwa zwei Prozent an.

Neue Förderung

Doch nicht jeder Betrieb verfügt über solche Mittel. Mayrhofer und Wanner sehen besonders die Regionalität gefährdet. Den Filmtheatern am Land bleibt nichts anderes über, als um viel Geld nachzurüsten. Deshalb will man die Förderung "Digitalisierungsaktion 2018" starten. Wirtschaftskammer, Land und Bund sollen den Kinos helfen, die finanziellen Herausforderungen zu stemmen. Was den Kinos auch schaden könnte, ist die im Sommer stattfindende Fußball-WM. Aber Mayrhofer zeigt sich zuversichtlich: "Große Veranstaltungen wie die Weltmeisterschaften sind Gift für die Kinos. Doch wir haben bis jetzt alle überlebt und werden dieses Mal auch überleben."