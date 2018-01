Drei Brände in einem Haus beschäftigen Ermittler

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Tag nach dem Unglück längere Zeit über der Marktgemeinde Rabenstein. Und der spektakuläre Alarmeinsatz von Samstag auf Sonntag ist nach wie vor das Gesprächsthema in der Region.

Bei dem Brand des großen Hauses in Rabenstein, Bezirk St. Pölten, hat es laut Feuerwehr keine Verletzten gegeben. Denn das Gebäude wird derzeit umgebaut und steht deshalb leer. Doch die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil der Dachstuhl in sich zusammengebrochen war. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit rund 25 Fahrzeugen im Einsatz. Gleich nach dem Löscheinsatz rückten zudem Spezialermittler der Polizei an. Denn innerhalb von nur drei Jahren brannte die Anlage bereits zum dritten Mal - zuletzt mussten die Florianijünger erst am 2. November löschen. Doch diesmal entstand an dem zweistöckigen Gebäude Totalschaden. Weil akute Einsturzgefahr herrscht, sind die Nacharbeiten vor Ort besonders schwierig.

"Ja, es wird derzeit auch in Richtung Brandstiftung ermittelt", heißt es inzwischen aus Polizeikreisen. Die genauen Ergebnisse der ersten Erhebungen sollen in den nächsten Tagen auf dem Tisch liegen.

Lukas Lusetzky & Mark Perry, Kronen Zeitung