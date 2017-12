Steuern, Waffen, Wahlen: Was uns 2018 bringt

Vier Landtagswahlen und Innsbrucker Regionalwahlen: 2018 wäre ein "Superwahljahr" geworden - wenn die Nationalratswahl nicht um ein Jahr vorgezogen worden wäre. Durchzuführen sind allerdings vier Landtagswahlen und eine Kommunalwahl in Innsbruck. Auch diese Wahlen wurden zum Teil vorgezogen - hatte die ÖVP doch bei der NR-Wahl einen großen Erfolg feiern können. So gibt es nächstes Jahr zwei ungewöhnliche Winterwahlgänge in ÖVP-geführten Bundesländern: In Niederösterreich wird zum ersten Mal ein Landtag im Jänner (am 28.) gewählt. Tirol wählt am 25. Februar, Kärnten ruft regulär am 4. März zu den Urnen, Salzburg etwas vorgezogen am 22. April. An diesem Tag wählen auch die Innsbrucker die Gemeinderäte und den Bürgermeister. Die drei ÖVP-Landeschefs in NÖ, Salzburg und Tirol können damit rechnen, im Amt zu bleiben. In Kärnten ist ein Duell zwischen SPÖ und FPÖ zu erwarten. Und für die Grünen werden die Landtagswahlen zeigen, wie es nach dem Abschied aus dem Nationalrat weitergeht.