Türkis-Blau will Studiengebühren einführen

Studentenvertreter kritisieren die Pläne

Offen ist allerdings noch die Höhe des Beitrags. Eine Gebühr in der Höhe von 500 Euro sei plausibel, heißt es. Derzeit müssen Langzeitstudenten und Studenten aus Ländern außerhalb der EU 363,36 Euro pro Semester bezahlen, wobei hier eine Ausnahme in Ausarbeitung ist. Für Studierende aus dem EU-Raum sollen kostendeckende Ausgleichszahlungen verhandelt werden. Drittstaatsangehörige, also Studenten, die aus Ländern außerhalb der EU stammen, sollen kostendeckende Studiengebühren zahlen. Heißt: Für sie soll die komplette Gebühr fällig werden.

Vor allem Studentenvertreter stellen sich in dieser Frage quer. Von der Hochschülerschaft heißt es: "Das ist sowohl aus sozialer als auch aus studienrechtlicher Sicht verantwortungslos."