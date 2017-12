Tassilo Wallentin antwortet Kardinal Schönborn

Wie ich völlig richtig in meiner Kolumne „Offen gesagt“ vom 24.12.2017 geschrieben habe, findet die Schlüsselszene - der Sündenfall mit Apfel und Schlange - nunmehr ohne Mann statt. In der „neuen Version“ ruft Gott nicht mehr nach „Adam“, sondern geschlechtsneutral nach „dem Menschen“. Wörtlich heißt es: Der Mensch und seine Frau (Eva). Ist Eva etwa kein Mensch mehr? In der „neuen Version“ wird aus dem „Junias“ auch plötzlich eine „Junia“, die - wie Kardinal Schönborn selbst schreibt - eine Apostelin ist. Und an zahlreichen Stellen ist nicht mehr von „Söhnen“, sondern etwa von „Kindern“ die Rede.