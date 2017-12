Trump verbrachte über 100 Tage mit Golf spielen

Das "Wall Street Journal" kritisierte indessen auch, dass die meisten Golfresorts, in denen Trump seine Ferien verbringt, dem US-Präsidenten selbst gehören - er verdient also noch an seinem Urlaub, da ja sein ganzer Tross in seinen Hotels untergebracht wird. Zudem zieht die öffentlich bekannte Tatsache, dass Trump in den Resorts auch als Präsident immer wieder persönlich anzutreffen ist, natürlich auch neue Gäste an.