Heiße Debatte rund um die neuen Herbstferien

"Über die Herbstferien sollten die Betroffenen selbst entscheiden. Ich habe den Vertretern mehrmals angeboten, gemeinsam eine Lösung zu überlegen. Die Schulpartner haben im Mai dagegen entschieden", so Noch-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ).

Leserstimmen: "Ich fände kürzere Ferien okay"

Auch im krone.at-Forum sorgen die neu geordneten Ferien für Diskussionen: krone.at-Leserin Lynna steht zusammen mit vielen anderen Usern den neuen Regelungen von Türkis-Blau in Sachen Schulferien positiv gegenüber: "Finde ich gut, diese Regelung, bin auch noch für eine Kürzung der Sommerferien! Früher hatte man sogar noch am Samstag Schule, was keinem geschadet hat. Weiter so, Herr Kurz und Herr Strache, und viel Glück und Erfolg für die Zukunft."