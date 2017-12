„Zar“ Putin duldet keine Konkurrenz bei Wahl

Die EU und deutsche Politiker haben den Ausschluss des prominenten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny von der Präsidentschaftswahl in Russland scharf kritisiert. Die Entscheidung wecke "ernsthafte Zweifel" am politischen Pluralismus in Russland und der Möglichkeit demokratischer Wahlen im kommenden Frühjahr, erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Dienstes der EU am Dienstag. Das russische Präsidialamt betonte dagegen, Nawalnys Ausschluss schmälere nicht die Legitimität der Wahl.