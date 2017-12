Lichterkette löste Brand im Kindergarten aus

Es war eine Mitarbeiterin des Kindergartens, die den Brand am Samstag zufällig entdeckt hatte. Die Frau hatte außerhalb der Betriebszeit noch einmal in der Betreuungseinrichtung vorbeigeschaut, weil sie etwas in ihrem Büro holen wollte. Dabei fiel ihr sofort der Rauch auf, der aus einem der Räume drang, sie alarmierte umgehend die Feuerwehr.