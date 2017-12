Bewaffneter Räuber stürmte Wettlokal in Spittal

Mit einer Pistole bewaffnet stürmte ein völlig unmaskierter Räuber in der Nacht auf den Heiligen Abend ein Wettlokal in Spittal an der Drau. Der Mann bedrohte eine Angestellte, raubte Bargeld aus der Brieftasche und der Kassenlade. Trotz einer Alarmfahndung der Polizei gelang dem Täter die Flucht.