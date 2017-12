Am Heiligen Abend für Mitmenschen im Dienst

Das Gros der Landsleute kann den heutigen Tag in Ruhe genießen und mit der Familie auf das Christkind und die Bescherung warten. Doch für manche Berufsgruppen ist auch der 24. Dezember ein normaler Arbeitstag. Ob Arzt, Polizist, Zugbegleiter, Krankenschwester, Feuerwehrmann oder natürlich auch Sanitäter - sie alle müssen heute den Tag und vielleicht auch den Abend auf ihren Dienststellen verbringen.



Seit zehn Jahren beim Roten Kreuz

Wie zum Beispiel Ulrich Bauernfeind, Disponent bei der Leitstelle des Roten Kreuzes in der Landeshauptstadt Linz. Der 30-Jährige ist schon zehn Jahre beim RK und arbeitet seit September in der Leitststelle.

Redaktion, Kronen Zeitung