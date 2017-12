Grün-weiße Weihnachten

Grüne Wiesen und ein paar Maulwurfshügel - das aktuelle Tauwetter und der Regen der vergangenen Tage hat den Menschen in der Stadt Salzburg, im Flach- und Tennengau sowie im Lungau großteils die ersehnten weißen Weihnachten verdorben. Meteorologin Claudia Riedl weiß es genau: "Im Pinzgau und Pongau ist es überall weiß, auch wenn der Schnee sehr nass ist. Im Norden des Landes muss man auf über 800 Meter Seehöhe gehen, um noch Schnee zu sehen. Im Lungau liegt fast gar nichts mehr, da war es in den vergangen Tagen relativ warm", fasst die Expertin zusammen.

Dennoch: Rekorde werden nicht gebrochen, denn der Föhn soll erst am Montag oder Dienstag kommen. "Es gab in Salzburg auch schon Weihnachten mit Plusgraden im zweistelligen Bereich, wenn der Föhn einsetzt. Das ist jetzt zumindest am Heiligen Abend nicht der Fall", so Riedl.

Fest steht: In den Skigebieten findet man noch immer ein Winterwunderland, in den höheren Regionen präsentieren sich die Wälder tief verschneit wie auf Weihnachtspostkarten. Und dass es über die Feiertage in den Bergen sonnig wird, macht das Skivergnügen perfekt. Claudia Riedl ist das relativ egal, sie hat als Meteorologin bis 25. Dienst. "Ja, da ist es dann nicht wirklich wichtig, ob es draußen verschneit ist, oder nicht. Aber danach will ich auf jeden Fall Skifahren gehen."

Melanie Hutter, Kronen Zeitung