Antrittsbesuch der neuen Tiroler Ministerin

(APA) - Die neue Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will in der kommenden Legislaturperiode ihre Schwerpunkte neben der Stärkung des Standortes durch internationale Beziehungen auf Digitalisierung und Entbürokratisierung legen, sagte sie am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Damit möchte sie dem Wirtschaftsstandort Österreich "wieder Glanz verleihen".