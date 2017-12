"Sojus"-Kapsel bringt auch Christbaum zur ISS

Das Raumschiff "Sojus MS-07" ist am Sonntag nicht nur mit Verstärkung in Form eines Russen, eines US-Amerikaners und eines Japaners aufgebrochen. Zusätzlich wurde auch dafür gesorgt, dass Weihnachten im All festlich gefeiert werden kann. Neben einem Tannenbaum nehmen die neuen Kollegen auch Geschenke zur ISS, die sich in 400 Kilometern Höhe befindet, mit. Am Dienstagvormittag MEZ dockt die Kapsel am Außenposten der Menschheit im All an.