Drei Astronauten sicher auf der ISS eingetroffen

Zwei Tage nach ihrem Start von der Erde sind am Dienstag drei Raumfahrer aus Russland, den USA und Japan mit einer "Sojus"-Rakete auf der Internationalen Raumstation ISS eingetroffen. Wie auf Bildern der US-Weltraumbehörde NASA zu sehen war, dockte die "Sojus"-Kapsel MS-07 um 9.39 Uhr MEZ an der ISS an. Die russische Rakete war am Sonntag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet.