Das waren die besten Österreich-Konzerte 2017

Prophets Of Rage, 16. Juni, Nova Rock Festival Nickelsdorf

Gerade in Zeiten wie diesen würde man eine Band wie die politisch motivierten 90er-Crossover-Legenden Rage Against The Machine dringend brauchen. Mit Sänger Zack de la Rocha wird sich die Combo aber nicht mehr einig, wodurch man eben Public Enemys Chuck D und Cypress Hills B-Real das Mikro in die Hand drückt, um all die legendären Klassiker wie "Killing In The Name", "Bullet In Your Head" oder "Bulls On Parade" wieder aufleben zu lassen. Klar, das alles ist nichts anderes als eine All-Star-Coverband, aber mit unendlicher Spielfreude und dem Herz am richtigen Fleck. Beim Nova Rock brachten Tom Morello und Co. das Gelände zum Beben und beschworen sogar den Regengott herauf. Ein wohl einmaliges Vergnügen, denn das diesen Herbst veröffentlichte Album mit Eigenkompositionen kann die hohe Qualität der großen Klassiker nicht halten.