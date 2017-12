Kurz und Strache: "Wir rechnen mit Widerstand"

Ist Lockerung des Rauchverbots nicht rückschrittlich?

Für viel Diskussionsstoff hat bislang auch das Zurückrudern der künftigen Regierung in Sachen Rauchverbot gesorgt. Ist das Aus für das generelle Rauchverbot nicht als rückschrittlich zu erachten? "Ich glaube, es ist sind ganz, ganz wesentliche Bereiche, die in einer Demokratie zu schützen sind. Nämlich Selbstbestimmung, keine staatliche Bevormundung zu setzen und die Freiheit des Einzelnen. Und ja, wir wollen Nichtraucher schützen. Und dieser Nichtraucherschutz ist sichergestellt", so Strache.

"Es wird nicht alles am ersten Tag gehen"

Doch wie schnell soll das neue Regierungsprogramm jetzt überhaupt umgesetzt werden, wann ist die groß angekündigte Veränderung zu erwarten? Strache: "Es sind viele kleine Schritte notwendig. Es wurden von den Sozialdemokraten über die Jahre viele Fehler gemacht, die wir jetzt korrigieren müssen. Das geht nicht am ersten Tag, sondern schrittweise. Wir haben uns aber sehr wohl Dinge auch sehr rasch vorgenommen, wenn es zum Beispiel um die Entlastung der Familien geht. Aber eines ist wichtig: Es wird nicht alles am ersten Tag gehen. Wir werden nicht hier im ersten Jahr alles umsetzen können."