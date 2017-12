So werden Sie unfreiwillig zum Krypto-Schürfer

Immer mehr Akteure wollen am Bitcoin-Hype mitverdienen - und ahnungslose Internetnutzer sind in diesem Fall die Leidtragenden: Seit September beobachtet der Sicherheitsanbieter Sophos, dass beim Besuch vieler Websites die Prozessorlast des eigenen Rechners aus zunächst unerfindlichen Gründen hochschnellt. Der Grund dafür ist, dass beim Besuch der Website eine in JavaScript geschriebene Anwendung des Anbieters Coinhive heruntergeladen und gestartet wird, die dann im Hintergrund läuft und die Kryptowährung Monero schürft.