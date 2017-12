Londoner Coup bei uns geklärt

"Ich habe das Motorrad gemeinsam mit einigen anderen bei dem englischen Händler gekauft, habe alles überprüft und auch eine Rechnung - ich wusste nicht, dass der Händler ein Betrüger ist", beteuert jener Motorradhändler aus dem Bezirk Grießkirchen, bei dem ein britischer Detektiv nun einen wertvollen Prototyp der Firma Norton aus London wiederentdeckt hat.

Diebsgut weiterverkauft

Dort hatten Diebe das 110.000 Euro teure Gefährt, das nur zu Vorstellungszwecken diente und eine Motorattrappe eingebaut hat, aus dem Schauraum gestohlen. Und dann um rund 5000 Euro an den ahnungslosen Grieskirchner Händler weiterverkauft. Bei ihm stand nun die Polizei vor der Tür: "Ich habe natürlich kooperiert und ihnen alles gezeigt. Sie haben etwa 70 Fahrzeuge überprüft und haben dann noch zwei Bikes gefunden, die als gestohlen gemeldet waren - die waren auch von dem Engländer."

Die Beamten glauben dem Händler, dass er nach bestem Wissen gehandelt hat, eine Anzeige droht ihm deshalb derzeit noch nicht.

15.000 Euro Schaden für den Zwischenhändler

Auf einem finanziellen Schaden von rund 15.000 Euro wird er aber wohl sitzenbleiben, hat die Motorräder schon selbst zur Polizei zurücktransportiert, von wo sie den Opfern in England ausgefolgt werden: "Der finanzielle Schaden ist nicht das Schlimmste, sondern der Imageschaden für mein Geschäft. Das ist eine Katastrophe", so der Verkäufer zur "Krone". Die Interpol ist nun eingeschaltet und ermittelt in dem Fall.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung