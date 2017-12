Baby kommt mit Herz außerhalb des Körpers zur Welt

Rund 50 Spezialisten des Krankenhauses brachten Vanellope demnach am 22. November per Kaiserschnitt zur Welt. Sofort nach der Geburt wurde das Mädchen in einen sterilen Plastikbeutel gewickelt, um Infektionen an seinem Herz zu verhindern.

Mädchen hat weder Rippen noch Brustbein

Insgesamt drei Operationen waren in den ersten Wochen notwendig, um das Herz in den Körper des Mädchens zu verpflanzen und dessen Brust mit seiner eigenen Haut zu verschließen. Die Chirurgen strickten dabei ein Netz, das Vanellopes Herz schützt, da das Kind auch ohne Rippen und Brustbein zur Welt kam.

Dem Krankenhaus zufolge kommen wahrscheinlich weniger als fünf Babys pro Million Geburten mit einer Herzektopie zur Welt. Sie haben eine Überlebenswahrscheinlichkeit von weniger als zehn Prozent.