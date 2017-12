Gemeinsam für den Schutz der Tiere

Ein Abend voller Emotionen ging am Dienstag im Schloss Maria Loretto über die Bühne, denn ohne Gefühle funktioniert Tierschutz nicht. Das war auch Tierschutzpreis-Initiator Gernot Darmann bei seiner Eröffnungsrede anzumerken. Ehrenpreise erhielten Theresia und Hanns Lintschnig für ihren jahrzehntelangen Einsatz im Wolfsberger Tierheim, Heidi Lepuschitz für ihr Lebenswerk, den Kärntner Katzenschutzverein, und die Kärntner Feuerwehren für ihre tierischen Einsätze.

Der erste Preis in der Kategorie Vereine ging an Willemijn van Ee und ihren Melcherhof in Grafenstein, wo 95 Nutztiere ein schönes Leben führen dürfen. Manuela Polanc vom Lavanttaler Tiereck erhielt den zweiten Preis und Dietmar Streitmaier, Kärntens Aushängeschild für Wild- und Naturschutz, durfte sich über den dritten Preis freuen.