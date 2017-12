Scooter am Piano zum 25. Bandgeburtstag

"Wer hätte gedacht, dass es so schön klingen kann - und so anders", sagte der 53-Jährige am Mittwoch bei der Präsentation des Albums in Hamburg. Es mache den Reiz der Platte aus, dass die Lieder nicht einfach so hingespielt, sondern geschickt variiert und neu inszeniert worden seien. Das Album ist Teil des Best-Of-Jubiläum-Albums "100% Scooter (25 Years Wild & Wicked)", das am Donnerstag erscheint.