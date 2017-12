Österreichs Arbeitsmarkt erholt sich von der Krise

Laut der Erhebung der Statistik Austria waren in den Sommermonaten Juli, August und September 4.307.300 Personen in Österreich erwerbstätig. Im Vergleich zum dritten Quartal 2016 stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 23.100. Auch in diesem Quartal gab es die Beschäftigungszuwächse vor allem bei älteren Erwerbstätigen sowie ausländischen Staatsangehörigen.