Grassers schrilles Leben zwischen Luxus und Sorgen

Jung, schön, erfolgreich - und der jüngste Finanzminister in der Geschichte Österreichs: So war Karl-Heinz Grassers Leben einst. Mittlerweile kämpft der 48-Jährige um seine Existenz. "Es geht um mein Leben", formulierte Grasser das, was ihn heute mit Beginn des Buwog-Strafprozesses bevorsteht.