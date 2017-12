Erneut Messerattacke in Wien: Mann schwer verletzt

Erneut ist es im Wiener Bezirk Favoriten zu einer blutigen Messerattacke gekommen. Nachdem am Donnerstag ein 33 Jahre alter Kosovo-Albaner nach einem Angriff tödliche Verletzungen erlitten hatte, kam es in der Nacht auf Sonntag ganz in der Nähe des Tatorts zu einer weiteren Bluttat. Ein 31-Jähriger wurde niedergestochen und erlitt derart schwere Verletzungen, dass er notoperiert werden musste. Die Täter flüchteten.