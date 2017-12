Bob Dylan kommt 2018 nach Wien und Salzburg!

Dylan, dem die Regisseure Martin Scorsese mit der Dokumentation "No Direction Home" und Todd Haynes mit dem Spielfilm "I'm Not There" künstlerisch hochkarätig Tribut zollten, ist ein Gigant und ein ewiges Enigma der Rock- und Popkultur. Ein Künstler, der sich weigert sich auf seinem Legendenstatus auszuruhen, sich stattdessen mit seiner kongenialen Begleitband auf der Bühne Abend für Abend neu erfindet. Er begeistert dabei mit neuen Lesearten von Songs, die Generationen bewegt und berührt haben und immer wieder unterschiedlichen Stücken aus einem Lebenswerk, das seinesgleichen vergeblich sucht.

Live in Salzburg & Wien!

Nun kommt die lebende Legende endlich wieder nach Österreich - und das gleich zweimal. Am 13. April konzertiert Dylan in der Salzburgarena, am 16. April wird er in der Wiener Stadthalle für Begeisterung sorgen. Der Kartenvorverkauf für das Konzerthighlight beginnt am Donnerstag, 14. Dezember, um 10 Uhr, unter 01/588 85-100 oder unter www.ticketkrone.at.