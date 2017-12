Mann (48) stürzte auf Heimweg von Feier in den Tod

Ein 48-jähriger Tiroler ist Samstag früh auf dem Heimweg von einer Weihnachtsfeier im Bezirk Kufstein tödlich verunglückt. Er ist in der Nacht ersten Erkenntnissen zufolge 50 bis 60 Meter in einen Graben abgestürzt. Als der Einheimische in der Früh noch immer nicht zu Hause war, schlug seine Frau Alarm. In einer großen Suchaktion wurde am Nachmittag der Leichnam des Mannes entdeckt.