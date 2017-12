Berliner U-Bahn-Treter krankenhausreif geprügelt

Die Attacke auf den Straftäter ereignete sich am Freitagnachmittag im Haus 1 der Berliner Haftanstalt Großbeeren außerhalb seiner Zelle. Wie die "Bild" berichtete, schlugen die Mithäftlinge während der sogenannten Laufzeit, jener Zeit, in der die Insassen zum Beispiel zu ihren Arbeitsstellen oder anderen Abteilungen des Gefängnisses gehen dürfen, zu. Während dieser Minuten begegnen sich die Häftlinge vor allem in den Gängen.

Der U-Bahn-Treter war erst einen Tag davor überstellt worden. Zuvor saß er in der Justizvollzugsanstalt Tegel ein. Dort sei der Mann einem Justizsprecher zufolge aber "nicht mehr sicher" gewesen, weshalb es zu der Verlegung kam. Doch auch in Großbeeren sprach sich offenbar schnell herum, um wen es sich bei dem neuen Häftling handelt.