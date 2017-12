Sting und Jack Johnson kommen nach St. Margarethen

Während seiner bisherigen Karriere konnte die einstige The-Police-Legende Sting bereits an die 100 Millionen Alben absetzen. Er trat in mehr als 15 Filmen auf, produzierte den von Kritikern gefeierten "A Guide to Recognizing Your Saints" und war in der "Dreigroschenoper" am Broadway zu sehen. Sein neuestes Theater-Projekt war das Tony-nominierte "The Last Ship", das geprägt ist von seinen Erinnerungen an die Schiffbauer in Wallsend im Nordosten Englands, wo er aufwuchs. Die Show mit Musik und Text von Sting lief 2014-2015 am Broadway, für das kommende Jahr ist eine Tour durch Theater in Großbritannien geplant.

Sein letztes Album "57th & 9th" wurde im November 2016 veröffentlicht. Die gleichnamige, von Kritikern gefeierte Welttournee beendete er erst vor kurzem nach 115 Konzerten in Nordamerika, Asien, Lateinamerika und Europa. Gefeiert als "The Show Of A Lifetime" von The Vancouver Globe & Mail ist "Sting: Live At The Olympia Paris” nun als DVD erhältlich und fängt den Auftritt des Musikers in der legendären Veranstaltungsstätte der französischen Hauptstadt ein. Am 27. Juni kommt der Kultstar nun in den Steinbruch St. Margarethen, um all seine großen Hits zu präsentieren.