Gute Erfolge mit neuem Rauchfrei-Programm

Rund 150 Personen haben sich seit dem Start der Aktion im Juni für das sechswöchige Programm inklusive "Raucher-Check" angemeldet. "Nicht jeder hält bis zum Schluss durch. Von denen, die bis am Ende dabei waren, haben aber 61 Prozent rauchfrei abgeschlossen", verweist Prof. Christian Haring, Obmann des Vereins BIN, auf die im Vergleich mit anderen Aktionen hohe Erfolgsquote.

50.000 Euro investiert die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) in einem Jahr in das Pilotprojekt. Das sechswöchige Programm beginnt mit einem umfassenden Raucher-Check. Lungenarzt und Rehamed-Tirol-Leiter Christoph Puelacher erklärt den Ablauf: "Wir testen zuerst, wie es mit der Lungenfunktion ausschaut und ob durch das Rauchen bereits körperliche Defizite vorhanden sind." Danach wird ein Bewegungsprogramm erstellt. "Richtig dosierte Bewegung erleichtert den Nikotinentzug, kann Nervosität und eventuelle Gewichtszunahme verhindern", zählt Puelacher den Nutzen auf.

Parallel zum Bewegungsprogramm werden die Teilnehmer von den Mitarbeitern von BIN beraten. Dabei geht es um Strategien, wie man ohne Glimmstängel auch schwierige Situationen meistert. Und es geht darum, die Ursachen des Rauchens zu hinterfragen. Haring: "Starkes Rauchen kann Folge einer Depression oder einer anderen psychischen Erkrankung sein."

Für TGKK-Direktor Arno Melitopulos passt das neue Rauchfrei-Programm ideal zum Angebot der Kasse. "Wir werden es auch nach der Pilotphase fortsetzen", kündigt er an.

In der Diskussion um die Umsetzung des Rauchverbots in Lokalen ist die Position von Puelacher, Haring und Melitopulos klar. "Alles was dazu beiträgt, dass die Menschen weniger rauchen, ist sinnvoll", fasst es Haring zusammen.

30 Euro kostet die Teilnahme an dem Rauchfrei-Programm (Kurse in allen Landesteilen). Anmeldung und alle Informationen im Internet: www.bin-rauchfrei.tirol

Claudia Thurner, Kronen Zeitung