Australisches Parlament beschloss "Ehe für alle"

Nachdem am Dienstag in Österreich der Weg für die "Ehe für alle" freigemacht wurde, werden die ersten gleichgeschlechtlichen Paare bald auch in Australien heiraten können. Nach langen Debatten beschloss dies das Unterhaus des australischen Parlaments am Donnerstag. Von 150 Abgeordneten stimmten letztlich nur vier dagegen. Zuvor hatte das Oberhaus, der Senat, bereits grünes Licht gegeben.