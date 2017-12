7. Türchen im "Kärntner Krone"-Adventkalender

Es heißt doch "Vorfreude ist die schönste Freude", nicht wahr? Doch so mancher kleine Knirps kann den Heiligen Abend kaum mehr erwarten. Wie schön die Kerzen und Lichterketten leuchten! Wie wunderbar der Christbaum geschmückt ist. Und wie groß die Geschenke unter dem Baum sind! Mit etwas Glück erhascht man sogar einen Blick auf das echte Christkind...

Was wohl unter dem Baum liegen wird? Tolles Spielzeug, spannende Bücher oder gar ein neues Fahrrad? Für all jene, denen das Christkind heuer einen coolen Drahtesel bringt, haben wir etwas in unserem Adventkalender: einen flitzigen Fahrradhelm!